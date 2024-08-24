В ночь на 24 августа Главное управление разведки Министерства обороны нанесло удары по складу боеприпасов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала соответствующее видео.

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По данным военной разведки, Силы обороны нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области РФ.

Склад БК принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил государства-агрессора.

В ГУР отметили, что на территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" – в общей сложности более 5000 тонн боеприпасов.

Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что регион атаковали беспилотники. По его словам, все дроны якобы сбили, но в результате падения обломков начался пожар, который и вызвал детонацию взрывоопасных предметов.

22 августа дроны ССО и СБУ поразили аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые снимки с аэродрома, показав последствия атаки.

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