"Зброя нового класу". Україна вдарила по армії РФ ракетою-дроном "Паляниця"
Українські військові 24 серпня вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". Про це на урочистостях з нагоди Дня незалежності України заявив президент Володимир Зеленський.
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"Все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше й успішне застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу. Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти. Але дуже легко зрозуміти, за що", – сказав він.
Зеленський подякував розробникам, виробникам і військовим: "Ворога було уражено".
- Обмеження США на використання американського озброєння на території Росії залишаються незмінними, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.