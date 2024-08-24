"Зброя нового класу". Україна вдарила по армії РФ ракетою-дроном "Паляниця"

Українські військові 24 серпня вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". Про це на урочистостях з нагоди Дня незалежності України заявив президент Володимир Зеленський.

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"Все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше й успішне застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу. Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти. Але дуже легко зрозуміти, за що", – сказав він.

Зеленський подякував розробникам, виробникам і військовим: "Ворога було уражено".