ГУР заблокировало работу десятков ресурсов промышленных объектов России – источник

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

Главное управление разведки Министерства обороны атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, в День Независимости Украины специалисты ГУР вместе с киберсообществом совершили масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса.

Собеседник отметил, что пользователи массово жалуются на сбои в работе провайдера Ростелеком и на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов MTC и Билайн. Также не работают сервисы Яндекса. В разведке подчеркнули, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

Кроме этого, как отметил собеседник, киберудару подверглись десятки ресурсов промышленных объектов РФ. Речь идет о сетевой инфраструктуре автозавода Чайка-сервис (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО "Контур-НИИРС" (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО "ИНЭУМ Брука" (поставляет технические и программные средства, серверы).

Также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдеров Mail, VDSina, Квидекс, ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф" и другие. Поражены еще не менее 20 ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты.

В результате кибератаки поражены 33 сервера и 283 служебных компьютеров промышленных объектов, уничтожены 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 вебсайт. Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

17 августа стало известно, что ГУР совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие.

22 августа украинская разведка провела кибератаку на серверы российских телеканалов.

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