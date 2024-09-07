Спецоперація "До зірок": з ресурсів РФ видалено дані і з'явились вітання до Дня ГУР – фото
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони до Дня воєнної розвідки України провели спецоперацію "До зірок", уразивши російські об’єкти інформаційної інфраструктури та інтернет-ресурси. На низці сайтів з’явились листівки з привітанням українських розвідників, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.
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Так, багато інтернет-користувачів в РФ 7 вересня побачили листівку до Дня ГУР. Інформація з атакованих ресурсів була видалена, натомість у там з’явились банери "Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрий пануватиме над зірками".
Також фахівці ГУР отримали спеціальний доступ та знищили поштові сервери, бази даних та файлові сховища російських промислових підприємств, що займаються виробництвом електронних компонентів для радіоелектронної апаратури, у тому числі для військово-промислового комплексу РФ ("СМКомплект ЕК", "КристЕлеКом", "КОНТУР-НИИРС", "Чип-Проф").
Уражено і вебресурси російських промислових підприємств, що займаються виробництвом спеціального обладнання для обробки металів, яке в тому числі використовуються для виготовлення російської зброї.
Також уражено популярний інтернет-ресурс тимчасово окупованого Сімферополя "Симферопольский форум", який використовується окупантами для обговорення багатьох питань та поширення пропагандистських наративів.
- 22 серпня ГУР повідомило, що кібератакувало сервери низки російських телеканалів, після чого лише два відновили мовлення.
- 24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.
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