Спецоперація "До зірок": з ресурсів РФ видалено дані і з'явились вітання до Дня ГУР – фото

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони до Дня воєнної розвідки України провели спецоперацію "До зірок", уразивши російські об’єкти інформаційної інфраструктури та інтернет-ресурси. На низці сайтів з’явились листівки з привітанням українських розвідників, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

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Так, багато інтернет-користувачів в РФ 7 вересня побачили листівку до Дня ГУР. Інформація з атакованих ресурсів була видалена, натомість у там з’явились банери "Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрий пануватиме над зірками".

Також фахівці ГУР отримали спеціальний доступ та знищили поштові сервери, бази даних та файлові сховища російських промислових підприємств, що займаються виробництвом електронних компонентів для радіоелектронної апаратури, у тому числі для військово-промислового комплексу РФ ("СМКомплект ЕК", "КристЕлеКом", "КОНТУР-НИИРС", "Чип-Проф").

Уражено і вебресурси російських промислових підприємств, що займаються виробництвом спеціального обладнання для обробки металів, яке в тому числі використовуються для виготовлення російської зброї.

Також уражено популярний інтернет-ресурс тимчасово окупованого Сімферополя "Симферопольский форум", який використовується окупантами для обговорення багатьох питань та поширення пропагандистських наративів.

Скриншот, отриманий LIGA.net від джерела

Скриншот, отриманий LIGA.net від джерела

22 серпня ГУР повідомило, що кібератакувало сервери низки російських телеканалів, після чого лише два відновили мовлення.

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

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