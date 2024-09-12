Ночью Россия атаковала дронами, баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами

В результате противовоздушного боя сбито 44 ударных дрона, еще три БпЛА полетели обратно в РФ

Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ

В ночь на 12 сентября Россия устроила очередную атаку с воздуха против Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 44 из 64 дронов оккупантов, сообщили в командовании Воздушных сил.

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Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения армии РФ.

Оккупанты ударили по Черниговской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в сторону Змеиного), а также 64 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск, Чауда).

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбиты 44 ударных БпЛА, три вражеских беспилотника полетели обратно в Россию, еще четыре – локационно потеряны на территории Украины.

В Воздушных силах подчеркнули, что по состоянию на 09:00 четыре ударных дрона остаются в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Большинство вражеских ракет не достигли целей.

ПВО работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

В ночь на 12 сентября российская армия массированно атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. В городе возникла катастрофическая ситуация с энергетикой.

Также этой ночью Россия совершила седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь, запустив в сторону столицы ударные дроны. Силы ПВО сбили все на подступах к столице.

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