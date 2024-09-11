Водолазы достали остатки "шахеда" из Днепра – видео, фото
Водолазы-сепары изъяли из реки Днепр часть российского дрона-камикадзе типа Shahed, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Это произошло после очередной атаки РФ по Украине: после звука взрыва один из очевидцев пошел на место происшествия, обнаружил огромные металлические обломки на поверхности воды – и сообщил об этом службу экстренного реагирования, рассказывает ведомство.
В общем, обошлось без жертв.
ГСЧС подчеркнула: если вы увидели обломки дронов или ракет – к ним нельзя подходить и трогать, а следует немедленно сообщить по номеру 101.
- В ночь на 10 сентября российские войска атаковали "шахедами" Черкасскую область, в результате чего два человека получили ранения, повреждена инфраструктура.
- В ту ночь Россия атаковала Украину 46 беспилотниками, Силы обороны сбили 38.
- Все вражеские дроны также уничтожили на подступах к Киеву.
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