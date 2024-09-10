"Шахеды" атаковали Черкассы и область: есть раненые, повреждена инфраструктура – фото
В ночь на 10 сентября российские войска атаковали "шахедами" Черкасскую область, в результате чего два человека получили ранения, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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В пределах области уничтожено 14 вражеских беспилотников, в то же время было несколько попаданий. Последствия также привели к падению обломков.
"В частности, в областном центре два человека травмированы. Им оказана необходимая помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Плюс имели возгорание сухой растительности", – написал Табурец.
В Уманском районе поврежден инфраструктурный объект, а в Черкасском – из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, которую уже удалось потушить.
- Ночью Россия атаковала Украину 46 беспилотниками, Силы обороны сбили 38.
- Все вражеские дроны также сбили на подступах к Киеву.
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