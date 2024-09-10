"Шахеды" атаковали Черкассы и область: есть раненые, повреждена инфраструктура – фото

В пределах области уничтожено 14 вражеских беспилотников, в то же время было несколько попаданий. Последствия также привели к падению обломков

Фото: Игорь Табурец/Telegram

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали "шахедами" Черкасскую область, в результате чего два человека получили ранения, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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В пределах области уничтожено 14 вражеских беспилотников, в то же время было несколько попаданий. Последствия также привели к падению обломков.

"В частности, в областном центре два человека травмированы. Им оказана необходимая помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Плюс имели возгорание сухой растительности", – написал Табурец.

В Уманском районе поврежден инфраструктурный объект, а в Черкасском – из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, которую уже удалось потушить.

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Ночью Россия атаковала Украину 46 беспилотниками, Силы обороны сбили 38.

Все вражеские дроны также сбили на подступах к Киеву.

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