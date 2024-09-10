Массированная атака на РФ: повреждена многоэтажка, горит аэропорт – видео

Ночью произошла одна из массированных дроновых атак: Минобороны РФ утверждает, что сбиты 144 беспилотника, 20 – над Московской областью

Аэропорт ''Жуковский'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В результате работы российской противовоздушной обороны в многоэтажном жилом доме в Раменском районе Московской области возник пожар, разрушена одна стена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", – написал он утром.

Ресурсы страны-агрессора публикуют соответствующие видео.

Этой ночью произошла одна из самых массированных дроновых атак: Минобороны РФ утверждает, что сбиты 144 беспилотника, из которых 20 – над Московской областью.

Под ударом находились не менее восьми областей РФ. Россияне сообщают о пожаре на аэродроме "Жуковский". Внуково закрывали из-за обломков на взлетно-посадочной полосе. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" прекратили работу.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань.

В ночь на 1 сентября 2024 года украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал попадание беспилотника в столичный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также: Россию массированно атакуют дроны: под ударом объекты энергетики и аэродромы – видео