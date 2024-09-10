Масована атака на РФ: пошкоджено багатоповерхівку, горить аеропорт – відео

Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших дронових атак: Міноборони РФ стверджує, що було збито 144 безпілотники, з яких 20 – над Московською областю

Аеропорт ''Жуковський'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Внаслідок роботи російської протиповітряної оборони у багатоповерховому житловому будинку в Раменському районі Московської області виникла пожежа, є руйнування однієї стіни. Про це повідомив мер Сергій Собянін.

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"Під час відбиття атаки в місті Раменське загоряння на рівні 11-12 поверхів житлового будинку, працюють екстрені служби", – написав він зранку.

Ресурси країни-агресора публікують відповідні відео.

Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших дронових атак: Міноборони РФ стверджує, що було збито 144 безпілотники, з яких 20 – над Московською областю.

Під ударом були щонайменше вісім областей РФ. Росіяни повідомляють про пожежу на аеродромі "Жуковський". Внуково закривали через уламки на злітно-посадковій смузі. Аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово" припинили роботу.

Увага! Відео містить нецензурну лайку.

В ніч проти 1 вересня 2024 року українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

Мер Москви Сергій Собянін визнав влучання безпілотника у столичний нафтопереробний завод.

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