Росію масовано атакують дрони: під ударом об'єкти енергетики та аеродроми – відео

Безпілотники атакували щонайменше вісім областей РФ та тимчасово окупований Крим

Аеропорт ''Жуковський'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

В ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.

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Міністерство з регіональної безпеки Тульської області повідомило про нібито збиття двох безпілотників: їхні уламки впали на об'єкт ПЕК.

За даними Telegram-каналів ворога, частина з яких пов'язана з російськими силовиками, основний удар цієї ночі був націлений на аеродроми. Летовища нібито були атаковані у Московській, а також у Калузькій та Курській областях РФ.

Крім того, дрони атакували Крим, Бєлгородську, Брянську, Воронезьку та Орловську області.

В ніч проти 1 вересня 2024 року українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

Мер Москви Сергій Собянін визнав влучання безпілотника у столичний нафтопереробний завод.

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