"Право на самооборону". Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю вглиб РФ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що "право на самооборону не закінчується на відстані 100 кілометрів від кордону"

Рубен Брекельманс (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах вглиб Росії нідерландською зброєю. Його цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те саме стосується ворожих ракет – вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", – сказав Брекельманс.

Міністр зазначив, що "міжнародне право не має обмежень за відстанню" і що "право на самооборону не закінчується на відстані 100 кілометрів від кордону". Тому Україна не має жодних обмежень щодо дальності проведення операцій, наголосив він.

Глава нідерландського Міноборони уточнив, що дозвіл на удари по території Росії поширюється й на винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Брекельманс закликав інші західні держави зняти будь-які обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.

Раніше Нідерланди вже заявляли, що не обмежують використання Україною винищувачів F-16.

Крім того, до кінця літа Україні мала надійти партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди.

Також Збройні Сили України отримають від Нідерландів партію всюдиходів Viking.

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