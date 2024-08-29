Нідерланди не обмежують використання Україною літаків F-16 – командувач армії країни

Винищувачі F-16 (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Нідерланди не обмежують використання багатоцільових винищувачів F-16, наданих Україні. Про це в коментарі виданню NOS повідомив командувач армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсхайм.

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"Ми не встановлюємо ніяких обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", – сказав Ейхельсхайм.

Також генерал прокоментував операцію Збройних Сил України в Курській області Росії. Він назвав її "геніальною з практичного погляду".

"Вони захопили велику територію досить швидко в хороший спосіб, за допомогою нових методів. Роблячи це, вони створили дилему для російського диктатора Володимира Путіна", – сказав Ейхельсхайм.

На думку генерала, Україна повинна діяти інакше, ніж вона робила в минулий період, тому що зараз це статичний фронт.

"Тож я дуже добре розумію з військово-оперативного погляду, що Україна намагається зробити таким чином", – додав командувач армії Нідерландів, акцентуючи, що Амстердам не обмежує використання наданого Києву озброєння на території Курської області РФ.

Україна може використовувати ресурси, які Нідерланди надають, як забажає, за умови дотримання гуманітарного права війни, наголосив він.

2 липня 2024 року міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16.

4 серпня Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 вже в Україні й використовуються військовими.

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