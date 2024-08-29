Нидерланды не ограничивают использование Украиной F-16 – командующий армией страны

Истребители F-16 (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Нидерланды не ограничивают использование многоцелевых истребителей F-16, предоставленных Украине. Об этом в комментарии изданию NOS сообщил командующий армией Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм.

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"Мы не устанавливаем никаких ограничений на использование и радиус действия F-16 при условии соблюдения законов войны", — сказал Эйхельсхайм.

Также генерал прокомментировал операцию Вооруженных Cил Украины в Курской области России. Он назвал ее "гениальной с практической точки зрения".

"Они захватили большую территорию довольно быстро хорошим способом, с помощью новых методов. Делая это, они создали дилемму для российского диктатора Владимира Путина", – сказал Эйхельсхайм.

По мнению генерала, Украина должна действовать иначе, чем она действовала в прошлый период, потому что сейчас это статический фронт.

"Поэтому я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, что Украина пытается сделать таким образом", — добавил командующий армией Нидерландов, акцентируя, что Амстердам не ограничивает использование предоставленного Киеву вооружения на территории Курской области РФ.

Украина может использовать ресурсы, которые Нидерланды предоставляют, как пожелает, при условии соблюдения гуманитарного права войны, подчеркнул он.

2 июля 2024 года министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16.

4 августа Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.

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