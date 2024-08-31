Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking – фото

Всюдиходи Viking (Фото: X-акаунт Брекельманса)

Збройні Сили України отримають від Нідерландів партію всюдиходів Viking. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

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За його словами, Україна потребує допомоги Нідерландів у боротьбі з російською агресією.

Тому країна ухвалила рішення передати ЗСУ 28 гусеничних машин Viking. Морська піхота спеціально підготувала для них українських солдатів, додав Брекельманс.

"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", – зазначив очільник оборонного відомства Нідерландів.

Viking Bandvagn S10 – броньований амфібійний всюдихід, що складається з двох частин, з'єднаних один з одним. Завдяки гумовим гусеницям він добре працює на всіх типах поверхонь.

Машина може використовуватись при температурі від -46 до +49 градусів. Це робить її придатною для різних умов: від пустелі до арктичних територій.

11 липня Нідерланди ухвалили рішення спрямувати 20 млн євро до спільного фонду коаліції із закупівлі дронів для України.

25 липня стало відомо, що Україні надійде партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди.

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