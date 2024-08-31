Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking – фото
Збройні Сили України отримають від Нідерландів партію всюдиходів Viking. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
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За його словами, Україна потребує допомоги Нідерландів у боротьбі з російською агресією.
Тому країна ухвалила рішення передати ЗСУ 28 гусеничних машин Viking. Морська піхота спеціально підготувала для них українських солдатів, додав Брекельманс.
"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", – зазначив очільник оборонного відомства Нідерландів.
Viking Bandvagn S10 – броньований амфібійний всюдихід, що складається з двох частин, з'єднаних один з одним. Завдяки гумовим гусеницям він добре працює на всіх типах поверхонь.
Машина може використовуватись при температурі від -46 до +49 градусів. Це робить її придатною для різних умов: від пустелі до арктичних територій.
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