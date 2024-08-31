Нидерланды передадут Украине 28 вездеходов Viking – фото
Вооруженные Силы Украины получат от Нидерландов партию вездеходов Viking. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.
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По его словам, Украина нуждается в помощи Нидерландов в борьбе с российской агрессией.
Поэтому страна приняла решение передать ВСУ 28 гусеничных машин Viking. Морская пехота специально подготовила для них украинских солдат, добавил Брекельманс.
"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", – отметил глава оборонного ведомства Нидерландов.
Viking Bandvagn S10 – бронированный амфибийный вездеход, состоящий из двух частей, соединенных друг с другом. Благодаря резиновым гусеницам он хорошо работает на всех типах поверхностей.
Машина может использоваться при температуре от -46 до +49 градусов. Это делает ее пригодной для разных условий: от пустыни до арктических территорий.
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