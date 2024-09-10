"Право на самооборону". Нидерланды позволяют Украине бить их оружием вглубь РФ
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может наносить удары по военным объектам вглубь России нидерландским оружием. Его цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет – они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", – сказал Брекельманс.
Министр отметил, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и что "право на самооборону не заканчивается на расстоянии 100 километров от границы". Поэтому у Украины нет никаких ограничений относительно дальности проведения операций, подчеркнул он.
Глава нидерландского Минобороны уточнил, что разрешение на удары по территории России распространяется и на истребители F-16, которые передадут Нидерланды Украине.
Брекельманс призвал другие западные государства снять какие-либо ограничения на использование оружия, поставляемого ими Украине.
- Ранее Нидерланды уже заявляли, что не ограничивают использование Украиной истребителей F-16.
- Кроме того, к концу лета Украине должна была поступить партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды.
- Также Вооруженные Силы Украины получат от Нидерландов партию вездеходов Viking.
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