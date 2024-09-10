"Право на самооборону". Нидерланды позволяют Украине бить их оружием вглубь РФ
Рубен Брекельманс (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может наносить удары по военным объектам вглубь России нидерландским оружием. Его цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет – они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", – сказал Брекельманс. 

Министр отметил, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и что "право на самооборону не заканчивается на расстоянии 100 километров от границы". Поэтому у Украины нет никаких ограничений относительно дальности проведения операций, подчеркнул он.

Глава нидерландского Минобороны уточнил, что разрешение на удары по территории России распространяется и на истребители F-16, которые передадут Нидерланды Украине.

Брекельманс призвал другие западные государства снять какие-либо ограничения на использование оружия, поставляемого ими Украине.

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