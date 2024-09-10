Россию массированно атакуют дроны: под ударом объекты энергетики и аэродромы – видео
В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом находились объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.
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Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило о якобы сбивании двух беспилотников: их обломки упали на объект ТЭК.
По данным Telegram-каналов врага, часть из которых связана с российскими силовиками, основной удар этой ночью был нацелен на аэродромы. Они якобы были атакованы в Московской, а также в Калужской и Курской областях РФ.
Кроме того, дроны атаковали Крым, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Орловскую области.
- В ночь на 1 сентября 2024 года украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.
- Мэр Москвы Сергей Собянин признал попадание беспилотника в столичный нефтеперерабатывающий завод.
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