"Шахеди" атакували Черкаси та область: є поранені, пошкоджено інфраструктуру – фото

У межах області було знищено 14 ворожих безпілотників, водночас було кілька влучань. Наслідки також спричинили падіння уламків

Фото: Ігор Табурець/Telegram

В ніч проти 10 вересня російські війська атакували "шахедами" Черкаську область, внаслідок чого дві людини отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У межах області було знищено 14 ворожих безпілотників, водночас було кілька влучань. Наслідки також спричинили падіння уламків.

"Зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Плюс мали займання сухої рослинності", – написав Табурець.

На Уманщині був пошкоджений інфраструктурний об'єкт, а в Черкаському районі через падіння уламків загорілася лісова підстилка, яку вже вдалося загасити.

Фото: Ігор Табурець/Telegram

Фото: Ігор Табурець/Telegram

Фото: Ігор Табурець/Telegram

Вночі Росія атакувала Україну 46 безпілотниками, Сили оборони збили 38.

Усі ворожі дрони також збили на підступах до Києва.

Читайте також: Масована атака на РФ: пошкоджено багатоповерхівку, горить аеропорт – відео