Латвия: У нас упал начиненный взрывчаткой "шахед", но Россия не специально

Министр обороны заявил, что целью дрона была Украина

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Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что упавший на территории страны российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed – но целью беспилотника была не Латвия. Слова военных передает местное издание Delfi.

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Дрон РФ залетел с территории Беларуси и упал в Гайгалавской волости Резекненского края, сейчас он деактивирован и проводится его тщательный анализ – с помощью него можно будет установить, использовались ли западные детали в конструкции беспилотника, рассказали представители армии.

По имеющимся у них данным, появление этого дрона нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, а целью дрона была не Латвия.

На протяжении всего инцидента латвийские Силы обороны следили за ситуацией и сотрудничали с партнерами по НАТО – министр обороны Андрис Спрудс заявил, что страна уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый беспилотник РФ.

По словам чиновника, дрон был направлен против Украины.

В местном самоуправлении сообщали агентству LETA, что российский беспилотник упал в поле вдали от населенных пунктов.

Доступная специалистам первичная информация говорит, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".

Гайгалавская волость находится на расстоянии около 80 км от беларуской границы:

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