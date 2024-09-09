Латвия: У нас упал начиненный взрывчаткой "шахед", но Россия не специально
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что упавший на территории страны российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed – но целью беспилотника была не Латвия. Слова военных передает местное издание Delfi.
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Дрон РФ залетел с территории Беларуси и упал в Гайгалавской волости Резекненского края, сейчас он деактивирован и проводится его тщательный анализ – с помощью него можно будет установить, использовались ли западные детали в конструкции беспилотника, рассказали представители армии.
По имеющимся у них данным, появление этого дрона нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, а целью дрона была не Латвия.
На протяжении всего инцидента латвийские Силы обороны следили за ситуацией и сотрудничали с партнерами по НАТО – министр обороны Андрис Спрудс заявил, что страна уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый беспилотник РФ.
По словам чиновника, дрон был направлен против Украины.
В местном самоуправлении сообщали агентству LETA, что российский беспилотник упал в поле вдали от населенных пунктов.
Доступная специалистам первичная информация говорит, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".
Гайгалавская волость находится на расстоянии около 80 км от беларуской границы:
- 7 сентября один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно. На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители.
- У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".
- Новоназначенный глава украинской дипломатии Сибига призвал партнеров отреагировать на эти инциденты с российскими дронами.
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