В странах НАТО находят обломки оружия РФ – у Альянса нет данных, что это намеренные атаки

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У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия "безответственны и потенциально опасны". Об этом заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлалла, передает Интерфакс-Украина.

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"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников. Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны", – заявила чиновник.

Также она добавила, что в ответ на полномасштабную войну НАТО значительно увеличило свое присутствие на восточном фланге, в том числе в Румынии и Латвии.

Утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские дроны-камикадзе Shahed нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители.

В тот же день один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и страны Альянса должны решать их совместно.

Тем временем новоназначенный глава украинской дипломатии Андрей Сибига призвал партнеров отреагировать на эти инциденты с российскими дронами.

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Это не первый подобный инцидент, в частности, "шахеды" залетали и взрывались в Румынии в сентябре 2023-го.

В ночь на 24 июля 2024 года россияне атаковали Одесскую область Shahed, в частности, город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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