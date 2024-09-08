Во время атаки на Одесскую область "шахеды" залетели в Румынию

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 8 сентября во время дроновой атаки на Украину российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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В 01:23 военные предупредили об угрозе применения "шахедов" в Одесской области. Ударные беспилотники двигались в направлении поселка Сарата Белгород-Днестровского района. Впоследствии ВС сообщили, что беспилотники находятся в районе Татарбунаров и двигаются на Широкое и Вилково.

В 02:49 военные заявили, что "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.

"Обновление по "шахедам": БпЛА в Одесской области. Курсом на Садовое. БпЛА на юге Одесской области. Курс – Вилково и Килия. БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии", — говорится в сообщении.

В 03:41 ВС сообщили, что дрон покинул территорию Румынии, пролетел через Вилково и продолжил движение в прибрежной акватории Черного моря в Одесской области.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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