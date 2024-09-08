Під час атаки на Одеську область "шахеди" залетіли до Румунії

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 8 вересня під час дронової атаки на Україну російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Румунії. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

О 01:23 військові попередили про загрозу застосування "шахедів" в Одеській області. Ударні безпілотники рухались у напрямку селища Сарата Білгород-Дністровського району. Згодом ПС повідомили, що безпілотники перебувають у районі Татарбунарів і рухаються на Широке та Вилкове.

О 02:49 військові заявили, що "шахеди" порушили повітряний простір Румунії.

"Оновлення щодо "шахедів": БпЛА на Одещині. Курсом на Садове. БпЛА на півдні Одеської області. Курс – Вилкове та Кілія. БпЛА на території Румунії в районі Сабангії", – йдеться в повідомленні.

О 03:41 ПС повідомили, що дрон покинув територію Румунії, пролетів через Вилкове та продовжив рух у прибережній акваторії Чорного моря в Одеській області.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

Читайте також: У Румунії знову виявили уламки російських дронів після липневих атак на Україну