У країнах НАТО знаходять уламки зброї РФ, але Альянс не має даних, що це навмисні атаки

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У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними". Про це заявила офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла, передає Інтерфакс-Україна.

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"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", – заявила посадовиця.

Також вона додала, що у відповідь на повномасштабну війну НАТО "значно збільшило" свою присутність на східному фланзі, зокрема у Румунії та Латвії.

Вранці 8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські дрони-камікадзе Shahed порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі.

Того ж дня один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни Едгарс Рінкевичс наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.

Тим часом новопризначений голова української дипломатії Андрій Сибіга закликав партнерів відреагувати на ці інциденти з російськими дронами.

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Це не перший такий інцидент, зокрема "шахеди" залітали й вибухали у Румунії у вересні 2023-го.

У ніч проти 24 липня 2024 року росіяни атакували Одеську область Shahed, зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

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