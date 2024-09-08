У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський "шахед", який залетів з України

Через російську атаку по Україні Румунія підіймала свої винищувачі

"Шахеди" (Фото: ресурс окупантів)

У Румунії обстежують місця, де міг впасти російський ударний безпілотник, який у ніч проти 8 вересня залетів з України. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

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За даними оборонного відомства, росіяни відновили дронові атаки на українську інфраструктуру біля кордону з Румунією. Вночі жителі в повітах Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням RO-Alert о 02:20 та 02:38 відповідно.

О 02:25 два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу ситуації. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та залишив територію в бік України.

"З наявних даних є ймовірність існування зони ураження на території країни, у безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", – йдеться у повідомленні відомства.

Румунія заявила, що засуджує атаки Росії проти української цивільної інфраструктури.

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що російські "шахеди" порушили повітряний простір Румунії.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міноборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

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