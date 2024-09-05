У Білорусі вночі збивали безпілотники, ймовірно, російські "шахеди" – відео
У ніч проти 5 вересня Білорусь застосовувала авіацію для збиття безпілотників, які залетіли на територію країни. Про це повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт Беларускі Гаюн.
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Аналітики з посиланням на українські моніторингові канали повідомили, що близько 01:00 з Чернігівської області України до Гомельської області Білорусі залетіли два російські "шахеди". Дрони рухались у напрямку Гомеля. О 01:30 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач.
О 01:34 та 01:36 в Гомельському районі було чутно вибухи. Аналітики стверджують, що це були звуки роботи по безпілотнику. Згодом Беларускі Гаюн опублікував відео, на якому видно горіння й падіння одного із дронів.
Близько 02:30 аналітики повідомили про зліт другого винищувача та захід третього безпілотника на територію Білорусі. По ньому також відпрацювала авіація.
О 03:10 пішов на зліт третій винищувач. Також орієнтовно в той же час в Гомельську область залетів ще один "шахед".
- 26 серпня Беларускі Гаюн писав, що до Білорусі тричі за ніч залітали російські безпілотники під час повітряної атаки окупаційних військ на Україну.
- 29 серпня ресурс повідомив, що Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона, що залетів на територію країни.
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