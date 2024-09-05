У Білорусі вночі збивали безпілотники, ймовірно, російські "шахеди" – відео

За даними аналітиків, у ніч проти 5 вересня в Білорусь залетіли чотири дрони

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 5 вересня Білорусь застосовувала авіацію для збиття безпілотників, які залетіли на територію країни. Про це повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт Беларускі Гаюн.

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Аналітики з посиланням на українські моніторингові канали повідомили, що близько 01:00 з Чернігівської області України до Гомельської області Білорусі залетіли два російські "шахеди". Дрони рухались у напрямку Гомеля. О 01:30 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач.

О 01:34 та 01:36 в Гомельському районі було чутно вибухи. Аналітики стверджують, що це були звуки роботи по безпілотнику. Згодом Беларускі Гаюн опублікував відео, на якому видно горіння й падіння одного із дронів.

Близько 02:30 аналітики повідомили про зліт другого винищувача та захід третього безпілотника на територію Білорусі. По ньому також відпрацювала авіація.

О 03:10 пішов на зліт третій винищувач. Також орієнтовно в той же час в Гомельську область залетів ще один "шахед".

26 серпня Беларускі Гаюн писав, що до Білорусі тричі за ніч залітали російські безпілотники під час повітряної атаки окупаційних військ на Україну.

29 серпня ресурс повідомив, що Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона, що залетів на територію країни.

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