Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда" – Беларускі Гаюн

Той залетів до Гомельської області під час атаки по Україні

Ілюстративне фото: Depositphotos

Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона Shahed, що залетів на територію республіки, повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".

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За їх даними, вночі 29 серпня о 3:30 під час чергової російської атаки по Україні один із "шахедів" залетів на територію Білорусі у Єльському районі Гомельської області.

Проєкт пише, що після заходу безпілотника у повітряний простір Білорусі винищувач Військово-повітряних сил РБ близько 20 хвилин "ганявся" за порушником, а орієнтовно 3:55 у Єльському районі було чути щонайменше два вибухи та було видно яскравий спалах у небі.

Відповідно, приходить до висновку "Беларускі Гаюн", це може бути першим випадком, коли винищувач ВПС Білорусі спробував знищити реальну ціль у небі.

Інфографіка: Беларускі Гаюн

Слід зауважити, що й раніше, під час масованих атак із боку РФ по Україні, до Білорусі залітали російські "шахеди" – це зафіксовано дослідниками 11, 13 і 31 липня. Але білоруська влада на ці факти послідовно не реагує.

Проте вже у серпні диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну у нібито порушенні білоруського повітряного простору безпілотниками. Утім, за даними OSINT-проєкту, під час вильотів військова авіація Білорусі не зафіксувала жодних дронів і не запускала жодних ракет.

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25 серпня Міністерство закордонних справ із посиланням на розвідувальні органи України повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої групи Вагнера.

Того самого дня голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони пояснив, що наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виключно інформаційний характер.

"Беларускі Гаюн" повідомляв, що біля кордону сконцентроване угрупування військ РБ чисельністю близько 1100 осіб – і така кількість сил, що перекидається до державного кордону, не становить загрози для України.

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