Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда" – Беларускі Гаюн
Ілюстративне фото: Depositphotos

Білорусь уперше застосувала авіацію для збиття російського дрона Shahed, що залетів на територію республіки, повідомив опозиційний білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".

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За їх даними, вночі 29 серпня о 3:30 під час чергової російської атаки по Україні один із "шахедів" залетів на територію Білорусі у Єльському районі Гомельської області.

Проєкт пише, що після заходу безпілотника у повітряний простір Білорусі винищувач Військово-повітряних сил РБ близько 20 хвилин "ганявся" за порушником, а орієнтовно 3:55 у Єльському районі було чути щонайменше два вибухи та було видно яскравий спалах у небі.

 Відповідно, приходить до висновку "Беларускі Гаюн", це може бути першим випадком, коли винищувач ВПС Білорусі спробував знищити реальну ціль у небі.

Інфографіка: Беларускі Гаюн
Інфографіка: Беларускі Гаюн

Слід зауважити, що й раніше, під час масованих атак із боку РФ по Україні, до Білорусі залітали російські "шахеди" – це зафіксовано дослідниками 11, 13 і 31 липня. Але білоруська влада на ці факти послідовно не реагує. 

Проте вже у серпні диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну у нібито порушенні білоруського повітряного простору безпілотниками. Утім, за даними OSINT-проєкту, під час вильотів військова авіація Білорусі не зафіксувала жодних дронів і не запускала жодних ракет.

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