Білорусь. Наразі всі "загрози наступу" є винятково інформаційними – Центр при РНБО

В OSINT-проєкті "Беларускі Гаюн" також вважають, що ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виняткво інформаційний характер,, заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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"Щодо Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі "загрози наступу з Білорусі" винятково інформаційні, не більше. Сили оборони контролюють ситуацію", – написав він.

Такої ж думки дотримується опозиційний білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн": за його даними, біля українського кордону сконцентроване угрупування військ Білорусі чисельністю близько 1100 осіб – і така кількість сил, що перекидається до державної межі, не становить загрози для України.

Також дослідники зауважують, що білоруські війська розміщені на глибині до 50 км від кордоу.

"Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі", – підсумовує "Беларускі Гаюн".

Раніше ввечері Міністерство закордонних справ з посиланням на розвідувальні органи України повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої групи Вагнера.

Дипломатичне відомство закликало сусідів відвести війська й зауважило, що у разі порушення кордону військові скупчення та об'єкти у Білорусі стануть легітимними цілями для ЗСУ.

10 серпня диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Того ж дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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