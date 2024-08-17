ЦНС: Білорусь посилює торговельні зв'язки з тимчасово окупованими територіями
Білорусь посилює торговельні зв'язки із підприємствами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.
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Йдеться, зокрема, про збільшення постачання сільськогосподарської техніки та іншої продукції на тимчасово окуповані території. Водночас відомо, що до Білорусі з ТОТ відправляють товари легкої промисловості.
Наприклад, нещодавно між окупантами Запорізької області та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо розширення торговельної співпраці.
"Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", – підсумували у ЦНС.
- Раніше, 10 серпня, диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України, Міноборони Білорусі опублікувало буцімто фото уламків (встановити їх правдивість зараз неможливо).
- 10 серпня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".
- Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.
- 11 серпня Білорусь заявило про переміщення військ до кордону – Держприкордонслужба України цього не фіксувала.
- 13 серпня українське МЗС відповіло на заяви Мінська щодо посольства – Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз.
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