ЦНС: Білорусь посилює торговельні зв'язки з тимчасово окупованими територіями

Нещодавно між окупантами Запорізької області та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо розширення торговельної співпраці

Кордон з Білоруссю (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Білорусь посилює торговельні зв'язки із підприємствами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Йдеться, зокрема, про збільшення постачання сільськогосподарської техніки та іншої продукції на тимчасово окуповані території. Водночас відомо, що до Білорусі з ТОТ відправляють товари легкої промисловості.

Наприклад, нещодавно між окупантами Запорізької області та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо розширення торговельної співпраці.

"Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", – підсумували у ЦНС.

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