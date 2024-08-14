Зовнішня розвідка закликала українців утриматися від відвідин Білорусі – перелік загроз
Служба зовнішньої розвідки закликала громадян утримуватися від подорожей до Білорусі, котра підтримує Росію. Відповідна публікація з'явилася на сайті розвідувального відомства.
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"СЗР закликає утримуватися від подорожі до Білорусі, яка підтримує країну, що розв’язала збройну агресію проти України", – йдеться у повідомленні
У відомстві зазначили, що ризики для українських громадян у Білорусі "мають менший масштаб" у порівнянні з тими, що у РФ, але всеодно перебування там може загрожувати безпеці та життю українців.
Наразі громадяни не можуть в'їхати до Білорусі через український кордон, але здатні це зробити через інші країни, що межують з республікою.
Служба зовнішньої розвідки так описує загрози для українців, якщо ті в'їдуть до Білорусі:
→ по прибуттю громадяни будуть піддані фільтраційним заходам (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди тощо);
→ особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу – їх під'єднують до спеціалізованого "криміналістичного софту", аби дістати інформацію з месенджерів, зокрема Telegram, Signal та WhatsApp;
→ навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення можна відновити у такий спосіб – і на цьому етапі для українців є ризик бути затриманими, оскільки трактування цієї інформації білоруською стороною "може бути непередбачуваним" і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі;
→ коли влада Білорусі знаходить в людини чутливі для себе інформування або передання даних – то, є випадки, вона вдається до депортації або кримінального звинувачення за статтею про "екстремізм";
→ українські громадяни на території Білорусі, як і в Росії, піддаються прискіпливій увазі з боку спецслужб та поліції.
У Білорусі наразі діє консульський відділ Посольства України – громадяни можуть звернутися до нього за номером +375172831989.
"Пам’ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію Білорусі, ваші права можуть бути порушені у будь-який момент", – підсумовує СЗР.
Раніше, 10 серпня, диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України, Міноборони Білорусі опублікувало буцімто фото уламків (встановити їх правдивість зараз неможливо).
10 серпня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".
Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.
11 серпня Білорусь заявило про переміщення військ до кордону - Держприкордонслужба України цього не фіксувала.
- 13 серпня українське МЗС відповіло на заяви Мінська щодо посольства – Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз.
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