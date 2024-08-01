Зеленський про допуск "нейтральних" спортсменів на Олімпіаду: Чим Білорусь відрізняється від КНДР?

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Допущення понад 30 "нейтральних" спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі – це напівсанкції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із французькими журналістами.

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Зеленський вважає, що такий дозвіл – це напівсанкції, й порівняв Білорусь із Північною Кореєю.

"Північна Корея, яка погрожує ядерною зброєю всьому світу, продає ракети та мільйони артилерійських снарядів Росії. Всі ці мільйони йдуть на вбивство українців", – наголосив президент.

Він акцентував, що з метою боротьби проти тиранії та авторитаризму потрібно діяти "дуже конкретно", а не гратися популізмом.

"Якщо ми вводимо санкції – давайте їх вводити. Якщо це напівсанкції – краще не гратися популізмом", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що 32 "нейтральних" спортсмени беруть участь, а 488 українських спортсменів разом із тренерами Росія вбила під час війни.

"Подивіться на цей нейтральний прапор, що там? Хай будуть плями крові, і тоді нехай виступають. Бо вони на це заслуговують", – підсумував Зеленський.

26 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що в підрозділі "Артан" багато спортсменів, а дехто міг готуватися до стартів на олімпійських майданчиках в Парижі.

Фото: ГУР

Розвідка Франції пропонувала скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів.

Тоді ж Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

21 липня Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

24 липня у Парижі затримали росіянина через підозру в тому, що він міг готуватися зірвати Олімпійські ігри.

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