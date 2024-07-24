У Франції затримали росіянина, який міг планувати спробу "дестабілізації" Олімпіади

Росіянина затримали та розпочали попереднє розслідування за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою"

Марсове поле в Парижі. Ілюстративне зображення (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

У Парижі затримали росіянина через підозру в тому, що він міг готуватися зірвати Олімпійські ігри. Про це повідомило видання CNN із посиланням на дані прокурорів.

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Видання повідомило, що французька влада провела обшук за місцем проживання чоловіка. Там були виявлені докази того, що він готував "події, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор", заявили правоохоронці.

Росіянина затримали та розпочали попереднє розслідування за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою з метою провокування військових дій у Франції", додала прокуратура.

У разі визнання винним, максимальне покарання за скоєний злочин становить 30 років позбавлення волі. Більше подробиць про те, що нібито планував чоловік, прокуратура не повідомляє.

Раніше стало відомо, що розвідка Франції пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів. Олімпіада проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Тоді ж Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

21 липня Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

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