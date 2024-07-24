Во Франции задержан россиянин, который мог планировать попытку "дестабилизации" Олимпиады

Россиянина задержали и начали предварительное расследование по подозрению в "разведывательной деятельности с иностранным государством"

Марсовое поле в Париже. Иллюстративное изображение (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

В Париже задержали россиянина по подозрению в том, что он мог готовиться сорвать Олимпийские игры. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на данные прокуроров.

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Издание сообщило, что французские власти провели обыск по месту жительства мужчины. Там были обнаружены доказательства, что он готовил "события, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр", заявили правоохранители.

Россиянина задержали и приступили к предварительному расследованию по подозрению в "разведывательной деятельности с иностранным государством с целью провоцирования военных действий во Франции", добавила прокуратура.

В случае признания виновным максимальное наказание за совершенное преступление составляет 30 лет лишения свободы. Больше подробностей о том, что якобы планировал мужчина, прокуратура не сообщает.

Ранее стало известно, что разведка Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов. Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Тогда же Макрон заявил, что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

21 июля Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

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