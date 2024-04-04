Макрон заявил, что Россия "нацелится" на Олимпиаду в Париже. Не объяснил, что имеет в виду

Макрон заявил, что у него "нет никаких сомнений, в том числе в плане информации"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него "нет сомнений" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его The Guardian.

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По его словам, у него "нет никаких сомнений, в том числе в плане информации".

Таким образом Макрон ответил на вопрос прессы об угрозе России Олимпиаде.

The Guardian пишет, что комментария французского лидера "является наиболее явным на сегодняшний день признанием иностранных угроз безопасности игр".

Ранее стало известно, что разведка Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию диктатора Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля президент Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

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