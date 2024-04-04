Макрон заявив, що Росія "націлиться" на Олімпіаду у Парижі. Не пояснив, що має на увазі

Макрон заявив, що в нього "немає жодних сумнівів, зокрема щодо інформації"

Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його The Guardian.

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За його словами, у нього "немає жодних сумнівів, зокрема щодо інформації".

Таким чином Макрон відповів на питання преси про загрозу Росії Олімпіаді.

The Guardian пише, що коментарі французького лідера "є найбільш явним на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці Ігор".

Раніше стало відомо, що розвідка Франції пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів.

Олімпіада проходитиме з 26 липня по 11 серпня.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Незважаючи на те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою диктатора Путіна, мета якої – виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого президент Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

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