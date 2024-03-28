США про звинувачення України в теракті в Крокусі: Нісенітниця, росіяни нагадують продавців гною

Кірбі заявив, що російський уряд поширює "нісенітницю і пропаганду" про нібито причетність України до теракту

Джон Кірбі (Фото: EPA/Samuel Corum)

Російська влада поширює пропагандистські фейки про нібито причетність України до терористичного акту ІДІЛ у Підмосков'ї 22 березня. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його The Hill.

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За його словами, Кремль кілька днів поширює "нісенітницю та пропаганду" про теракт.

Він зазначив, що всупереч заявам диктатора Володимира Путіна та інших функціонерів його режиму про "вину України та США", цілком очевидно, що ІДІЛ несе відповідальність за теракт.

"Це нагадує мені те, що мій дядько говорив – у нього була невелика ферма, і він вирощував кілька голів великої рогатої худоби в місці неподалік від Окали, штат Флорида, – він казав, що найкращий продавець гною часто носить зразки в роті. Російські чиновники здаються досить хорошими продавцями гною", – сказав Кірбі.

Чиновник наголосив, що напередодні теракту США надали Росії інформацію про загрозу та передали письмове попередження.

"Ми надаємо цю інформацію Росії, тому що США дуже серйозно ставляться до нашого обов'язку попереджати і ніколи не хочуть, щоб внаслідок терористичних атак загинули безневинні люди", – заявив представник Білого дому.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін використовує терористичний акт ІДІЛ у Підмосков'ї 22 березня для максимальної консолідації російського населення.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Незважаючи на те, що відповідальність за це взяла на себе Ісламська держава, росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

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