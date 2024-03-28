Путін використовує теракт ІДІЛ у "Крокусі" для об'єднання російського населення — Зеленський

Зеленський заявив, що Путін влаштував "сміховинні інсинуації", звинувачуючи Україну в причетності до теракту

Володимир Зеленський (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін використовує терористичний акт ІДІЛ у Підмосков'ї 22 березня для максимальної консолідації російського населення. Про це він повідомив у інтерв'ю CBS News.

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За його словами, для нього не стало сюрпризом, коли Путін заявив, що Україна нібито причетна до теракту в концертній залі "Крокус".

"Навіть після того, як ІДІЛ взяло на себе відповідальність. Смішні інсинуації", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Путіна не хвилює — чи це терористичний акт, економічний, атака на нафтову промисловість Росії чи будь-яка інша сфера.

"Використовує це для максимального об'єднання свого суспільства – навіть того, що сталося в Москві, з такою кількістю жертв і поранених, він використовує все це лише з однією метою – виправдати, що України немає", – заявив глава держави.

22 березня в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Незважаючи на те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

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