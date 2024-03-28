Путин использует теракт ИГИЛ в "Крокусе" для объединения российского населения — Зеленский

Зеленский заявил, что Путин устроил "смехотворные инсинуации", обвиняя Украину в причастности к теракту

Владимир Зеленский (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин использует террористический акт ИГИЛ в Подмосковье 22 марта для максимальной консолидации российского населения. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, для него не стало сюрпризом, когда Путин заявил, что Украина якобы причастна к теракту в концертном зале "Крокус".

"Даже после того, как ИГИЛ взяло на себя ответственность. Смехотворные инсинуации", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Путина не волнует — террористический ли это акт, экономический, атака на нефтяную промышленность России или любая другая сфера.

"Использует это для максимального объединения своего общества — даже того, что произошло в Москве, с таким количеством жертв и раненых, он использует все это только с одной целью – оправдать, что Украины не существует", — заявил глава государства.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

Читайте также: В окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокусе" – Bloomberg