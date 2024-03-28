США об обвинении Украины в теракте в Крокусе: Чушь, россияне напоминают продавцов навоза

Кирби заявил, что российское правительство распространяет "чушь и пропаганду" о якобы причастности Украины к теракту

Джон Кирби (Фото: EPA/Samuel Corum)

Российские власти распространяют пропагандистские фейки о якобы причастности Украины к террористическому акту ИГИЛ в Подмосковье 22 марта. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его The Hill.

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По его словам, Кремль несколько дней распространяет "чепуху и пропаганду" о теракте.

Он отметил, что вопреки заявлениям диктатора Владимира Путина и других функционеров его режима о "вине Украины и США", совершенно очевидно, что ИГИЛ несет ответственность за теракт.

"Это напоминает мне то, что мой дядя говорил — у него была небольшая ферма, и он выращивал несколько голов крупного рогатого скота в месте недалеко от Окалы, штат Флорида, — он говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", — сказал Кирби.

Чиновник подчеркнул, что накануне теракта США предоставили России информацию об угрозе и передали письменное предупреждение.

"Мы предоставляем эту информацию России, потому что США очень серьезно относятся к нашему долгу предупреждать и никогда не хотят, чтобы в результате террористических атак погибли невинные люди", — заявил представитель Белого дома.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин использует террористический акт ИГИЛ в Подмосковье 22 марта для максимальной консолидации российского населения.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

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