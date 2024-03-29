Теракт у "Крокусі". France 1: Розвідка Франції пропонує скасувати відкриття Олімпіади в Парижі

Емманюель Макрон (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Французький канал France 1 з посиланням на власні джерела пише, що розвідка країни пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів.

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У матеріалі сказано, що майже через тиждень після теракту в Підмосков'ї французька розвідка стурбована можливим поверненням масового тероризму.

Спецслужби побоюються терактів із використанням бойової зброї чи таранів машинами. Зазначається, що потенційні терористи групами по три-чотири людини "дрімають" у Франції та активізуються віддалено із зони Афганістану.

Контртерористи Франції хочуть максимально уникнути сценарію атаки у день церемонії відкриття Олімпійських ігор влітку 2024 року.

"Цьогорічний формат цього параду спортсменів на Сені становить занадто багато ризиків, щоб його можна було залишити як є. Ми повинні перейти до плану Б", – заявило джерело у розвідці.

Олімпіада проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін використовує терористичний акт ІДІЛ у Підмосков'ї 22 березня для максимальної консолідації російського населення.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Незважаючи на те, що відповідальність за це взяла на себе Ісламська держава, росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

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