Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Французский канал France 1 со ссылкой на собственные источники пишет, что разведка страны предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.

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В материале сказано, что спустя почти неделю после теракта в Подмосковье французкая разведка обеспокоена возможным возвращением массового терроризма.

Спецслужбы опасаются терактов с использованием боевого оружия или таранов машинами. Отмечается, что потенциальные террористы группами по три-четыре человека "дремлют" во Франции и активизируются удаленно из зоны Афганистана.

Контртеррористы Франции хотят максимально избежать сценария атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр летом 2024 гона.

"Нынешний формат этого парада спортсменов на Сене представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. Мы должны перейти к плану Б", — заявил источник в разведке.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин использует террористический акт ИГИЛ в Подмосковье 22 марта для максимальной консолидации российского населения.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

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