Теракт в "Крокусе". France 1: Разведка Франции предлагает отменить открытие Олимпиады
Французский канал France 1 со ссылкой на собственные источники пишет, что разведка страны предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.
В материале сказано, что спустя почти неделю после теракта в Подмосковье французкая разведка обеспокоена возможным возвращением массового терроризма.
Спецслужбы опасаются терактов с использованием боевого оружия или таранов машинами. Отмечается, что потенциальные террористы группами по три-четыре человека "дремлют" во Франции и активизируются удаленно из зоны Афганистана.
Контртеррористы Франции хотят максимально избежать сценария атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр летом 2024 гона.
"Нынешний формат этого парада спортсменов на Сене представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. Мы должны перейти к плану Б", — заявил источник в разведке.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин использует террористический акт ИГИЛ в Подмосковье 22 марта для максимальной консолидации российского населения.
- 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.
- В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.
- В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.
- 26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".
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