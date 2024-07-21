Франция запретила ряду журналистов РФ освещать Олимпиаду 2024: обнаружили шпионов

В МВД Франции сомневаются, что потенциальные "шпионы" могли организовать какой-то теракт во время Игр

Марсово поле в Париже. Иллюстративное изображение (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности". Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche.

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Дарманен отметил: несмотря на это, Франция допустила присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете.

"Мы исходим из принципа осторожности", – акцентировал он.

Глава французского МИД рассказал, что за 960 000 проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на Олимпиаду и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек.

Речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций.

Он рассказал, что среди этих "журналистов" менее 100 были шпионами.

"Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", – сказал он.

Дарманен усомнился, что потенциальные "шпионы" могли организовать какой-то теракт во время Игр, но выразил опасения в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.

Ранее стало известно, что разведка Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов. Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Тогда же Макрон заявил, что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

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