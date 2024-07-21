Франція заборонила деяким журналістам Росії висвітлювати Олімпіаду 2024: серед них виявили шпигунів

У МВС Франції сумніваються, що потенційні "шпигуни" могли організувати якийсь теракт під час Ігор

Марсове поле в Парижі. Ілюстративне зображення (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності". Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

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Дарманен зауважив: попри це, Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті.

"Ми виходимо з принципу обережності", – акцентував він.

Очільник французького МЗС розповів, що за 960 000 перевірених спецслужбами досьє у допуску до роботи на Олімпіаду та у можливості відвідування пов'язаних з Іграми подій відмову отримали 4340 осіб.

Йдеться як про волонтерів та працівників стадіонів, так і про членів спортивних делегацій.

Він розповів, що серед цих "журналістів" менше як 100 були шпигунами.

"Росія, Білорусь, а також інші країни, список яких я не розкриватиму", — сказав він.

Дарманен засумнівався, що потенційні "шпигуни" могли організувати якийсь теракт під час Ігор, але висловив побоювання у зв'язку з можливістю отримання доступу до місцевих мереж для проведення кібератак.

Раніше стало відомо, що розвідка Франції пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів. Олімпіада проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Тоді ж Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

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