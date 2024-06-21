Шпионы-дипломаты и "фрилансеры": расследователь Грозев рассказал об агентуре России в ЕС

ЕС стал быстрее вычислять российских шпионов, в частности, потому, что у многих нет цифрового прошлого, утверждает расследователь

Христо Грозев (Фото: Facebook)

Сейчас Западу проще вычислять российских шпионов, ведь стало понятно, какими алгоритмами они пользуются. Также у России есть несколько различных способов, с помощью которых она отправляет шпионов в страны Европейского Союза. Об этом рассказал медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в интервью LIGA.net.

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Грозев утверждает – в течение 10 лет журналисты "кричали Европе о том, что уже идет скрытая война против НАТО, США, ЕС со стороны российских спецслужб".

По его словам, это начало изменяться в 2018-2019 годах после того, как расследования доказали, что взрывы в Чехии, Болгарии и Словакии, которые убили людей, были терроризмом со стороны российских спецслужб.

После полномасштабного вторжения даже страны, считавшие себя нейтральными, изменили свое отношение к российским шпионам и стали их вычислять гораздо активнее, чем раньше, говорит он.

"Это привело к изменению работы российских шпионских сетей. Раньше они в течение 10 лет летали под фальшивыми личностями для кратковременных задач", – отметил Грозев.

Журналист утверждает – шпионов теперь проще вычислять, ведь стало понятно, какими алгоритмами они пользуются и какие серии паспортов себе выдают.

"Например, факт того, что у них нет цифрового прошлого – стало легче проверять до того, как визы выдавать", – объясняет он.

Грозев отметил, что после этого Россия активизировала своих шпионов под дипломатическим прикрытием и страны ЕС начали высылать российских дипломатов.

После этого, РФ активизировала своих "нелегалов" – долгосрочных, спящих агентов, которые десятилетиями живут под фальшивыми личностями.

Последний метод, который назвал журналист, – это наем местных шпионов, готовых за деньги либо взорвать везущий военную продукцию в сторону Украины поезд, либо запугивать врагов режима Кремля.

"Это могут быть россияне, выступающие против войны, западные журналисты, украинские активисты. Для этой цели находится очень много фрилансеров, которых Россия нанимает", – утверждает Грозев.

Он добавил, что эти "фрилансеры" не подготовлены к трудным ситуациям во время выполнения миссии и не знают, как деэскалировать напряжение, которое во многих ситуациях ведет к многим угрозам их жизни.

2 февраля 2023 года Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов. Двое из них – члены постоянной миссии при ООН в Вене, еще двое – сотрудники российского посольства. Они должны были покинуть территорию Австрии до 8 февраля.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что не видит смысла в том, чтобы в странах Европейского Союза находились российские послы. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии и Польши.

13 марта 2024 года Австрия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата из-за действий, несовместимых с их дипломатическим статусом. Официальные лица заявили, что некоторые предыдущие высылки дипломатов касались шпионажа, но министерство не предоставило никаких конкретных подробностей.

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