Расследователь Грозев: Российские агенты в Европе начали действовать более агрессивно

Христо Грозев считает, что до конца 2024 года можно будет наблюдать много новых провалов российских агентов

Христо Грозев (Фото: EPA)

Агенты российских спецслужб начали работать в Европе более агрессивно, поэтому совершают ошибки, что увеличивает возможность их разоблачить, считает медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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На вопрос о мощности российских шпионов за границей Грозев ответил, что сейчас агенты РФ работают, понимая, что война глобальная, и что у них мало времени, чтобы иметь дипломатическое присутствие в каждой стране.

"Они предпринимают очень агрессивные действия, связанные с большими ошибками и позволяют западным спецслужбам их поймать и экстрадировать", — отметил он.

Расследователь считает, что, если абстрагироваться от политического желания выслать как можно больше дипломатов РФ, в течение полугода можно будет наблюдать много новых провалов российских агентов.

"Они приведут к гораздо более жесткому отношению западных стран к России, вплоть до закрытия возможности получить любые визы. Я считаю, что это то, что мы увидим до конца года", – сказал Грозев.

29 марта издание "Голос Америки" сообщило, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды. За этой сетью стоял Виктор Медведчук.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ.

в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ. 13 июня Reuters писало, что главы МИД восьми стран ЕС призвали запретить российским дипломатам свободное передвижение по Шенгенской зоне.

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