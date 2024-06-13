Восемь стран ЕС призвали Борреля ограничить передвижение российских дипломатов – Reuters

Флаги стран ЕС (Иллюстративное фото: EPA)

Министры иностранных дел восьми стран Европейского Союза призвали запретить российским дипломатам свободное передвижение по Шенгенской зоне. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на письмо глав дипломатических ведомств к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

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"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, всей Шенгенской зоной облегчает злонамеренную деятельность", – говорится в письме.

Министры отметили, что разведывательная деятельность, пропаганда и даже подготовка диверсий – основные задачи в Евросоюзе "большого количества российских дипломатов".

"Мы считаем, что ЕС должен строго соблюдать принцип взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только на территории государства, в котором они аккредитованы", — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

По их мнению, эта мера значительно сузит оперативное пространство для российских агентов.

По информации Reuters, письмо подписали министры иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

27 мая глава МИД Польши Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение ограничить передвижение российских дипломатов.

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