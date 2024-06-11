Глава МИД Польши: Нападение России на Евросоюз является абсолютно вероятным

Опасность больше, чем некоторые люди об этом думают, считает Радослав Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Такое мнение глава МИД высказал на Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходит в Берлине.

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"Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным", – заявил Сикорский.

Также глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.

"Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда. Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", — подчеркнул дипломат.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

23 мая министр внутренних дел Польши Семоняк заявил, что власти усиливают охрану вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий, поддерживаемых РФ.

5 июня премьер Польши Туск объявил о создании правительственной комиссии по расследованию российских и беларусских влияний за последние 20 лет.

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