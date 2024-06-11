Глава МИД Польши: Нападение России на Евросоюз является абсолютно вероятным
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Такое мнение глава МИД высказал на Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходит в Берлине.
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"Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным", – заявил Сикорский.
Также глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.
"Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда. Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", — подчеркнул дипломат.
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- 23 мая министр внутренних дел Польши Семоняк заявил, что власти усиливают охрану вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий, поддерживаемых РФ.
- 5 июня премьер Польши Туск объявил о создании правительственной комиссии по расследованию российских и беларусских влияний за последние 20 лет.
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