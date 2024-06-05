В Польше начала работу правительственная комиссия по расследованию влияния РФ и Беларуси

Комиссия должна выяснить, как выглядят сегодня реальные угрозы со стороны России и Беларуси, заявил Дональд Туск

Дональд Туск (Фото: EPA)

5 июня премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о создании правительственной комиссии по расследованию российских и беларуских влияний за последние 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

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"Нам очень важно, чтобы эта комиссия была свободна от любых искушений, политических или партийных намерений и чтобы она дала нам проверенную информацию. Нам – то есть государственным органам, а также общественному мнению о том, как выглядели в прошлом и как выглядят сегодня реальные угрозы со стороны России и Беларуси", – заявил Туск.

По его словам, первый отчет от комиссии, которая начала работу 5 июня, можно будет ожидать через два месяца.

В то же время министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что страна сталкивается не только с влиянием, но и с активными действиями по заказу российских и беларуских спецслужб. Речь идет о диверсиях и ситуациях на границе, которые необходимо расследовать.

"Мы будем всячески способствовать, чтобы поставленные премьером задачи были выполнены и донесены до граждан", – подчеркнул глава МВД.

По данным польского правительства, возглавил комиссию начальник Службы военной разведки генерал Ярослав Стружик. Также в нее вошли еще 10 человек, среди которых министры, силовики, дипломаты и ученые.

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

23 мая министр внутренних дел Польши Семоняк заявил, что власти усиливают охрану вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий, поддерживаемых РФ.

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