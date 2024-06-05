У Польщі почала роботу урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі

Комісія має з'ясувати, як виглядають сьогодні реальні загрози з боку Росії та Білорусі, заявив Дональд Туск

Дональд Туск (Фото: EPA)

5 червня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення урядової комісії з розслідування російських і білоруських впливів впродовж останніх 20 років. Про це повідомила пресслужба польського уряду.

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"Нам дуже важливо, щоб ця комісія була вільна від будь-яких спокус, політичних чи партійних намірів і щоб вона дала нам перевірену інформацію. Нам – тобто державним органам, а також громадській думці про те, як виглядали в минулому і як виглядають сьогодні реальні загрози з боку Росії та Білорусі", – заявив Туск.

За його словами, перший звіт від комісії, яка розпочала роботу 5 червня, можна буде очікувати через два місяці.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що країна стикається не тільки з впливом, а й з активними діями на замовлення російських і білоруських спецслужб. Мова йде про диверсії та ситуацію на кордоні, які необхідно розслідувати.

"Ми будемо всіляко сприяти, щоб поставлені прем'єром завдання були виконані та донесені до громадян", – наголосив очільник МВС.

За даними польського уряду, очолив комісію голова Служби військової розвідки генерал Ярослав Стружик. Також до неї увійшли ще 10 осіб, серед яких міністри, силовики, дипломати та науковці.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.

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