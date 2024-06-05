У Польщі почала роботу урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі
5 червня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення урядової комісії з розслідування російських і білоруських впливів впродовж останніх 20 років. Про це повідомила пресслужба польського уряду.
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"Нам дуже важливо, щоб ця комісія була вільна від будь-яких спокус, політичних чи партійних намірів і щоб вона дала нам перевірену інформацію. Нам – тобто державним органам, а також громадській думці про те, як виглядали в минулому і як виглядають сьогодні реальні загрози з боку Росії та Білорусі", – заявив Туск.
За його словами, перший звіт від комісії, яка розпочала роботу 5 червня, можна буде очікувати через два місяці.
Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що країна стикається не тільки з впливом, а й з активними діями на замовлення російських і білоруських спецслужб. Мова йде про диверсії та ситуацію на кордоні, які необхідно розслідувати.
"Ми будемо всіляко сприяти, щоб поставлені прем'єром завдання були виконані та донесені до громадян", – наголосив очільник МВС.
За даними польського уряду, очолив комісію голова Служби військової розвідки генерал Ярослав Стружик. Також до неї увійшли ще 10 осіб, серед яких міністри, силовики, дипломати та науковці.
- Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.
- 7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.
- 21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.
- 23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.
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