Глава МЗС Польщі: Напад Росії на Євросоюз є абсолютно вірогідним

Небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають, вважає Радослав Сікорський

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що напад Росії на країни Європейського Союзу є вірогідним. Таку думку глава МЗС висловив на Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходить у Берліні.

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"Якщо подивитися на світ з Варшави, то за 200 км на північ розташований російський анклав – це Калінінград, і там є 100 атомних боєголовок, росіяни їх там тримають. До того ж Білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Євросоюз є абсолютно вірогідним", – заявив Сікорський.

Також очільник зовнішньополітичного відомства країни нагадав, що інколи під час атак на Україну російські ракети порушують повітряний простір Польщі.

"Інколи вони випадково залітають у наш повітряний простір. Навіть до західної частини Польщі, що за 250 км звідси. Це дуже близько, а небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", – наголосив дипломат.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.

5 червня прем’єр Польщі Туск оголосив про створення урядової комісії з розслідування російських і білоруських впливів упродовж останніх 20 років.

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