Глава МЗС Польщі: Напад Росії на Євросоюз є абсолютно вірогідним
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що напад Росії на країни Європейського Союзу є вірогідним. Таку думку глава МЗС висловив на Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходить у Берліні.
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"Якщо подивитися на світ з Варшави, то за 200 км на північ розташований російський анклав – це Калінінград, і там є 100 атомних боєголовок, росіяни їх там тримають. До того ж Білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Євросоюз є абсолютно вірогідним", – заявив Сікорський.
Також очільник зовнішньополітичного відомства країни нагадав, що інколи під час атак на Україну російські ракети порушують повітряний простір Польщі.
"Інколи вони випадково залітають у наш повітряний простір. Навіть до західної частини Польщі, що за 250 км звідси. Це дуже близько, а небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", – наголосив дипломат.
- 21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.
- 23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.
- 5 червня прем’єр Польщі Туск оголосив про створення урядової комісії з розслідування російських і білоруських впливів упродовж останніх 20 років.
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