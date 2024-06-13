Вісім країн ЄС закликали Борреля обмежити пересування російських дипломатів – Reuters

Прапори країн ЄС (Ілюстративне фото: EPA)

Міністри закордонних справ восьми країн Європейського Союзу закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування Шенгенською зоною. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на лист очільників дипломатичних відомств до верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

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"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, всією Шенгенською зоною полегшує зловмисну ​​діяльність", – йдеться у листі.

Міністри зазначили, що розвідувальна діяльність, пропаганда і навіть підготовка диверсій є основними завданнями в Євросоюзі "великої кількості російських дипломатів".

"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави, в якій вони акредитовані", – наголосили очільники зовнішньополітичних відомств.

На їхню думку, цей захід значно звузить оперативний простір для російських агентів.

За інформацією Reuters, лист підписали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

27 травня очільник МЗС Польщі Сікорський повідомив, що влада країни ухвалила рішення обмежити пересування російських дипломатів.

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